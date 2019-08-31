Mudanya’da yöresel ürünler sergiye çıktı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Yöresil Ürünler Festivali başladı.

Mudanya Meyve Üreticileri Birliği’nin öncülüğünde 11 Eylül’e kadar açık kalacak olan festivale Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinden 50 firma katıldı. Bin 500 ürünün sergilendiği Yöresel Ürünler Festivali Hatice Kayan İlköğretim Okulu’nun önündeki alanda dualarla açıldı. Açılışa Mudanya Meyve Üreticileri Birlik Başkanı Fazlı Aydoğan, eski Ak Parti Milletvekili İsmet Su, AK Parti ve CHP yönetin kurulu üyeleri ile Mudanya Belediye Meclisi üyeleri katıldı. Aydoğan, “Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinden 50 firmanın bin 500’ü aşkın ürünle katıldığı Yöresel Ürünler Festivali 11 Eylül’e kadar açık kalacak. Festivale katılanların tamamı tescilli firmalar. Anadolu’ya mahsus gıdaların tanıtımına katkı sağlamak maksadıyladüzenlenene festivalimize katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum” derken, birlik olarak kendilerinin de Mudanya’ya ait ürünlerin bu festival alanında yer bulacağını söyledi.

Mahallî ürünlerin tüketiciyle buluşacağı stantlar 11 Eylül’e kadar saat 11.00 ile 22.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.