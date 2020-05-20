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Mudanya’da yaz temizliği

Mudanya Belediyesi, ilçe genelinde park, sokak ve caddelerde yaz temizliğine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:41:31 -
Mudanya’da yaz temizliği

Mudanya Belediyesi, ilçe genelinde park, sokak ve caddelerde yaz temizliğine başladı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Park ve Bahçeler Birimi ekipleri;üç gün boyunca ilçenin tamamında park, sokak ve caddelerde ot temizleme çalışması gerçekleştirecek.


Mudanya Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklardan oyun parkları ve ortak yaşam alanlarına kadar ilçe genelinde temizlik çalışmasına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, üç gün boyunca ilçenin tamamında park, sokak ve caddelerde ot temizleme çalışması gerçekleştirecek. Daha temiz bir Mudanya için çalıştıklarını ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, cadde ve sokakları temizlemeyi sürdürüyor. Çimler biçiliyor, yabani otlar temizleniyor. Parklarda yeşillendirmeler yapılıyor. Bu çalışmamız, sırasıyla tüm mahalle ve sokaklarımıza gelecek. Mudanyalı hemşerilerimin sağlıkla yaşaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

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