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Mudanya’da siyah incir hasadı başladı

Bursa’nın dünyaca meşhur siyah incirinin hasadı başladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:16
Mudanya’da siyah incir hasadı başladı

Bursa’nın dünyaca meşhur siyah incirinin hasadı başladı.


Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mürsel Mahallesi’nde incir hasadını başlattı. Kaymakam Sözer, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Ergün Karadağ, İlçe Ziraat Odası Başkanı Rafif Döner, Meyve Üreticileri Birlik Başkanı Fazlı Aydoğan, Mudanya Zeytin Kooperitifi Başkanı Ali Yıldız, Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı ile birlikte Akköy ve Mürsel mahallelerinde siyah incir hasadına katıldı. Heyet, incir alım ve ambalajlama tesislerini gezdi. Burada sorumlulardan bilgiler alan Kaymakam Sözer, ihracat ve pazarlama konusunda fikir alışverişinde bulundu. Şu ân itibariyle kilosu 10-12 liradan alınan incirin fiyatını uygun bulan Sözer, müstahsile hayırlı ve bol kazançlar diledi.


Sözer, “İlçemizde 230 bin dekar olan ziraî alanlarımızın 4 bin 500dekarında meyve veren yaşta 33 bin adet,meyve vermeyen genç yaşta 10 bin adet ağaç olmak üzere incir üretimi gerçekleştirilmektedir. 2019 yılı incir üretiminde tahminî verim ağaç başına 70 kilo civarındadır. Toplam rekolte 2 bin 310 ton olarak beklenmekte”dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:16
  1. doğa

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