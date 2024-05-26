Mudanya’da Kur’an bülbülleri taçlarını taktı
Bursa’nın Mudanya ilçesinde bulunan Fatma Ana Hafızlık Kız Kur’an Kursunu başarıyla bitiren 8 hafız için İlçe Müftülüğünce hafızlık ve icazet merasimi düzenledi.
Taçlarını takan öğrenciler, aileleri kadar öğretmenlerini de onurlandırdı. Merasimine; İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, İl Müftü Yardımcısı Melek Menteşe, İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun, Şehit Cüneyt Bursa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bülent Gül , öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Öğrencileri, hocaları ve aileleri tebrik eden Müftü Özler, “İnşallah burada daha nice hafızlar yetişecek” diye konuştu.