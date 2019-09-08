Mudanya’da bağbozumu şenliği yapıldı

Mudanya Belediyesi’nin, “Çağrışan Karası” adıyla siyah üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Çağrışan’da düzenlediği Bağbozumu Şenliği, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Bağdan üzüm kesilerek doğanın bereketinin selamlandığı şenlikte sevilen şarkıcı Yeşim Salkım sahne aldı.

Mudanya Belediyesi tarafından üreticiyi desteklemek ve Mudanya’nın tarımsal değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Çağrışan Bağbozumu Şenliği 7. yılında da geniş katılımla gerçekleşti. “En Kaliteli Üzüm ve En Lezzetli Yaprak Sarma” yarışmasının yanı sıra Mudanya Bandosu konserinin yer aldığı şenlikte coşku, sevilen şarkıcı Yeşim Salkım’ın performansıyla doruğa ulaştı. Şenliğe CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP İl Başkan vekili İlhan Ekinci, Milli Savunma eski Bakanı Turhan Tayan, CHP Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın, Mudanya Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan, mahalle sakinleri ve Bursalılar katıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, stantları tek tek ziyaret ederek katılımcılara çeşitli hediyeler dağıttı.

Şenlik, Mudanya Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen bağbozumu geleneğiyle başladı. Katılımcılar bağdan üzüm keserek, doğanın bereketini selamladı. ‘En Kaliteli Üzüm ve En Lezzetli Yaprak Sarma’ yarışmalarında dereceye girenler de ödüllendirildi. Etkinlikte konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’nın bereketli topraklarında yetişen ürünleri tanıtmaya devam edeceklerini belirti. Göreve geldiği günden bu yana Mudanya’nın her şeyin en iyisi ve güzeline layık olduğu inancıyla gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Türkyılmaz, “Mudanya sahip olduğu değerleriyle artık bir dünya. Bu dünyada sevgi var, huzur var, mutluluk var, paylaşmak var, kardeşlik var” diye konuştu.

Şenlik, sevilen şarkıcı Yeşim Salkım konseriyle devam etti. Çağrışan’da gönülleri fetheden Salkım, konserin finalinde Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, eşi Gülbahar Türkyılmaz ve konsere katılan çocuklarla birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.