Mudanya, Kabataş ve Armutlu hatlarında 12 BUDO seferi iptal
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00 ile 19.30 arasında yapılması planlanan 12 seferi iptal etti.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) işletmesinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 seferin iptal edildiği duyuruldu. BUDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.