Mudanya Belediyesi çiftçiden aldığını ihtiyaç sahibine dağıtacak

Türkiye’nin soğan ambarı olarak bilinen Karacabey’de ürünü tarlasında kalan üreticiden 35 ton soğan alımı yapan Mudanya Belediyesi, alınan soğanları sosyal sorumluluk projesi Zeytin Dalı birimi aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşa dağıtacak.

Mudanya Belediyesi, Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürürken, dayanışma ağını da büyüttü. Türkiye’nin soğan ambarı olarak bilinen Karacabey’de ürünü tarlada kalan çiftçi Beytullah Yalın’dan 35 ton soğan alımı yapan Mudanya Belediyesi ürünü, sosyal sorumluluk projesi Zeytin Dalı ekibi aracılığıyla Mudanya’daki ihtiyaç sahibi vatandaşa dağıtacak. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ile birlikte Karacabey’e giden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Tüccardan daha iyi fiyat vererek üreticimizden aldığımız 35 ton soğanı Zeytin Dalı birimimiz aracılığı ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize dağıtacağız. Bu çalışmamız önümüzdeki günlerde belediyemiz bünyesinde kuracağımız, hem üreticimize hem de ihtiyaç sahiplerine destek vereceğimiz yeni projemizin ilk adımı olacak. Yaşam kalitesini geliştiren, işçisiyle, memuruyla, köylüsüyle, kadınıyla, çocuğuyla her bir Mudanyalı hemşehrimin kendisini güvende, huzurlu ve mutlu hissetmelerine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’a teşekkür eden Beytullah Yalın, “Eğer alım olmasaydı, ürünü toplamayacaktım. Giderlerimizi karşılayamadık, toplamak da ayrı bir maliyet gerektiriyordu, Mudanya Belediyesi’nin desteği bizim için çok önemli, Başkan Türkyılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.