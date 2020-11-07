Müdahil olma gereği duydu! Şirin Payzın'a tokat gibi cevap

CNN Türk'te canlı yayında Razi Canikligil, Gazeteci Zafer Şahin'e "Sen aptal ve şapşal bir adamsın" diyerek yayını terk etmişti. Yaşanan skandalın ardından CNN Türk'ten özür açıklaması geldi.

CNN Türk'ün yazılı yaptığı açıklamada, "Programa ABD’den Skype ile katılan gazeteci Razi Canikligil program konuklarından Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’e hakaret etmiştir. Canlı yayın sırasındaki tüm uyarılara rağmen Zafer Şahin’den özür dilememiştir. Bu durum CNN TÜRK’ün yayın ilkelerini bu vesileyle bir kez daha hatırlatma ihtiyacını doğurmuştur. CNN TÜRK ekranları tüm görüş ve düşüncelere açıktır. Hangi görüşten olursa olsun herkes her konuda fikirlerini özgürce ifade edebilmektedir. Ancak hangi görüşten olursa olsun kimse bir başkasına siyasi görüşü, fikirleri, etnik kökeni, cinsiyeti, fiziksel görünüşü veya bir başka sebeple hakaret etme özgürlüğüne sahip değildir. Hakaretin başladığı yerde fikir ve ifade özgürlüğünden bahsedilemez. Gazeteci Razi Canikligil Gece Görüşü programında Zafer Şahin’e hakaret ederek, tasvip edilemeyecek bir davranışa imza atmıştır. Yaşanan bu olay nedeniyle başta Zafer Şahin olmak üzere programın diğer konukları ve izleyicilerimizden özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şirin Payzın müdahil olma gereği duydu

Bunun üzerine, CNN TÜRK'ün açıklamasını paylaşan Halk TV sunucusu Şirin Payzın ise ilginç bir tweete imza atarak "Zafer Şahin kim?" sorusunu yöneltti.

Payzın'a, Zafer Şahin'den cevap geldi. Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar lütfen Şirin Hanım’ın mesajına hakaret içeren cevaplar yazmayın. Kendisi gecenin 4’ünde böyle bir soru sorduğuna göre ağır bir buhran yaşıyor olabilir. Hakarete uğrayan birinden özür dilenmesinden bile rahatsız. Durum o kadar vahim demek ki. Geçmiş olsun Şirin Hanım." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet: