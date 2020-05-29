Kabakgiller familyasına ait mucizevi bir besin olan kabak, yaz aylarının vazgeçilmezi olmakla birlikte sağlığa birçok fayda sağlıyor. C vitamini bakımından oldukça zengin olan kabak, yüksek oranda fosfor da içeriyor. Lifli bir yapıya sahip olduğu için özellikle kilo vermek isteyenlerin mutlaka tüketmeleri gereken bir besin olan kabak, bağışıklık sistemini de önemli ölçüde güçlendiriyor, vücudu birçok hastalığa karşı koruyor.

Kabak özellikle potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir bakımından zengin bir besin. Peki mucizevi besin olarak bilinen kabak nelere iyi geliyor? İşte kabağın inanılmaz faydaları...

- İçerdiği potasyum ve magnezyum ile birlikte vücuttaki kötü kolesterol seviyesini düşürür, kalp hastalıklarının ortaya çıkmasını azaltır.

- Kansere karşı koruyucu etkisi bulunan kabak, vücutta oluşma ihtimali olan tümör ve kanserli hücleri azaltmaktadır.

- Zararlı toksinlerin idrar ve dışkı yoluyla vücuttan atılmasına yardımcı olur.

- Düşük miktarda yağ, yüksek miktarda enerji ve lif içeren kabak özellikle kilo vermek isteyenlerin mutlaka tüketmeleri gereken bir besindir.

- Kabak göz sağlığına birebir gelir. İçerdiği luiten maddesi sayesinde körlüğe neden olan katarakt gibi göz hastalıklarını önlemektedir.

- Uzmanlar, kabağın kemik sağlığına da birebir geldiğini söylemiştir. Kabak omurganın yapısını güçlendirir, eklem ağrılarının yaşanma riskini azaltır. İçerdiği demir, magnezyum ve çinko mineralleri ile birlikte bir kemik hastalığı olan osteoporozanın ortaya çıkmasını engeller.

- Yapılan birçok araştırma, kabağın alerjilere karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve üst solunum yolları hastalıklarına karşı direnci arttırdığını göstermiştir.

kabak vitamin değerleri, kabak faydaları'Mucizevi besin' olarak biliniyor! Kabak nelere iyi geliyor?

Kabakgiller familyasına ait bir besin olan kabak, kilo vermek isteyenlerin vazgeçilmezi olmakla birlikte sağlığa da inanılmaz faydalar sağlıyor. İşte vitamin deposu kabağın faydaları...

Kabakgiller familyasına ait mucizevi bir besin olan kabak, yaz aylarının vazgeçilmezi olmakla birlikte sağlığa birçok fayda sağlıyor. C vitamini bakımından oldukça zengin olan kabak, yüksek oranda fosfor da içeriyor. Lifli bir yapıya sahip olduğu için özellikle kilo vermek isteyenlerin mutlaka tüketmeleri gereken bir besin olan kabak, bağışıklık sistemini de önemli ölçüde güçlendiriyor, vücudu birçok hastalığa karşı koruyor.

Kabak özellikle potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir bakımından zengin bir besin. Peki mucizevi besin olarak bilinen kabak nelere iyi geliyor? İşte kabağın inanılmaz faydaları...

- İçerdiği potasyum ve magnezyum ile birlikte vücuttaki kötü kolesterol seviyesini düşürür, kalp hastalıklarının ortaya çıkmasını azaltır.

- Kansere karşı koruyucu etkisi bulunan kabak, vücutta oluşma ihtimali olan tümör ve kanserli hücleri azaltmaktadır.

- Zararlı toksinlerin idrar ve dışkı yoluyla vücuttan atılmasına yardımcı olur.

- Düşük miktarda yağ, yüksek miktarda enerji ve lif içeren kabak özellikle kilo vermek isteyenlerin mutlaka tüketmeleri gereken bir besindir.

- Kabak göz sağlığına birebir gelir. İçerdiği luiten maddesi sayesinde körlüğe neden olan katarakt gibi göz hastalıklarını önlemektedir.

- Uzmanlar, kabağın kemik sağlığına da birebir geldiğini söylemiştir. Kabak omurganın yapısını güçlendirir, eklem ağrılarının yaşanma riskini azaltır. İçerdiği demir, magnezyum ve çinko mineralleri ile birlikte bir kemik hastalığı olan osteoporozanın ortaya çıkmasını engeller.

- Yapılan birçok araştırma, kabağın alerjilere karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve üst solunum yolları hastalıklarına karşı direnci arttırdığını göstermiştir.