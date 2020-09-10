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Aktüel "Mucize bitki" safranda ekim zamanı başladı
Aktüel

"Mucize bitki" safranda ekim zamanı başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran, kilogramı 30 ila 40 bin lira arasında alıcı buluyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:30:00 -
"Mucize bitki" safranda ekim zamanı başladı

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da yetiştirilen boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safran toprakla buluştu.

Türkiye'deki çeşidi, İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiği için 2014 yılında yapılan çalışmalar sonunda dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını alan safranın ekimi için ilçede tören düzenlendi.

Safranın ekimi için Yukarı Çiftlik köyü Keten Mahallesi'nde çiftçi İsmail Yılmaz'a ait tarlada düzenlenen törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Kaymakam Mehmet Türköz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da katıldı.

- "Verimin bol ve kazancının bereketli olmasını diliyorum"

Çiftçilerle toprağa safran soğanı diken Gürel, gazetecilere, safran soğanlarının bu sene havaların sıcak olması nedeniyle geç de olsa toprakla buluştuğunu belirterek, "Safranbolu ilçemizde 16 çiftçimiz tarafından 30 hektarlık alan üzerinde safran soğanlarının ekimine başlandı. İnşallah ekim-kasım ayında da çiçeklerinin toplanmasına, hasadına başlanacak ve safranları toplamak için tekrar geleceğiz. Verimin bol ve kazancının bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan safran, adını verdiği tarihi ilçede 16 çiftçi tarafından 30 dekar alanda üretiliyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran, kilogramı 30 ila 40 bin lira arasında alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adından söz ettiriyor.

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