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Ekonomi "Mucize bitki" safran, Dijital Tarım Pazarı üzerinden satılabilecek
Ekonomi

"Mucize bitki" safran, Dijital Tarım Pazarı üzerinden satılabilecek

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık: - "Üreticilerin Dijital Tarım Pazarı'na kayıt olmasını sağladık. Alıcı ile satıcının buluştuğu bu platformda ürünlerini rahatlıkla satma imkanı bulacaklar"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 14:02:58 -
"Mucize bitki" safran, Dijital Tarım Pazarı üzerinden satılabilecek

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safran, Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nda (DİTAP) alıcısı ile buluşacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, safran hasadına başlandığını söyledi.

Yüzyıllardır Anadolu'da safran yetiştiriciliğinin sadece Safranbolu'da yapıldığını aktaran Ayvalık, kendilerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını anlattı.

- "23-24 kilogram üretim hedefimiz var"

Ayvalık, uzun zamandır safran üzerine yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Safranbolu'da 7 köyümüzde 20 çiftçi tarafından 40 dekar alanda safran üretimi yapmaktayız. Safranda hasat dönemimiz başladı. Kasım ayının 20'sine kadar hasat devam edecek. Verimli bir yıl olmasını arzuluyoruz. Bir dekardan ortalama 300 ile 600 gram civarında ürün almayı hedeflersek 23-24 kilogram gibi üretim hedefimiz var." dedi.

Elde edilen safranın iç pazarda rahatlıkla pazarlanabildiğine işaret eden Ayvalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üreticilerimizin Dijital Tarım Pazarı'na kayıt olmasını sağladık. Bu yolla elde ettikleri ürünleri sistem içerisine girecekler, fiyat skalası yapacaklar. Alıcı ile satıcının buluştuğu bu platformda ürünlerini rahatlıkla satma imkanı bulacaklar. Üreticilerin karşılaştıkları her türlü sorunlarında yanındayız."

- "Bir buçuk ay boyunca çiçek topluyoruz"

Safran üreticisi İsmail Yılmaz da safran yetiştiriciliğinde işçilik maliyetinin çok yüksek olduğunu anlattı.

Safran çiçeği toplama, içindeki lifleri ayıklama ve otları temizlemenin elle yapıldığını vurgulayan Yılmaz, "Ağustos ayında safran soğanlarını ekiyoruz. Bir dekar alana yaklaşık 200 kilogram soğan dikiyoruz. Ekim ve kasım aylarında da çiçeklenme oluyor. Bir buçuk ay boyunca her gün çiçek topluyoruz. Topladığımız çiçeklerin ortasındaki kırmızı lifleri ayıklayıp kurutuyoruz." ifadelerini kullandı.

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