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Ekonomi Mücevher sektöründe bir ilk Antalya’da gerçekleşti
Ekonomi

Mücevher sektöründe bir ilk Antalya’da gerçekleşti

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği mücevher alım heyeti Jewellery Antalya, önceki gün Kaya Palazzo Belek'te başladı. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip mücevher sektörünün en geniş kapsamlı etkinliği olan Jewellery Antalya’ya 63 ülkeden 511 firma katıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 12:18:00 -
Mücevher sektöründe bir ilk Antalya’da gerçekleşti

Jewellery Antalya; 80 Türk altın, gümüş, pırlanta, inci ve montür firması, Asya, Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu dahil olmak üzere 63 ülkeden 511 firma ve 1002 yabancı satın almacıyı bir araya getirdi.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, sektör ve ülkemiz adına önemli olan Jewellery Antalya’nın Türk mücevherinin geniş ürün yelpazesini ve kadim güzelliğini dünyaya aktarmadaki en etkili etkinliğinin olduğunun altını çizdi. Burak Yakın: “Mücevher dünyasının önde gelen firmaları, Türk mücevher üreticilerinin yanı sıra uluslararası alıcıların buluştuğu 2023 yılının ilk mücevher alım heyeti olan Jewellery Antalya’da 63 ülkeden binden fazla yabancı misafiri Antalya’da ağırladık. Sektörümüz için büyük bir ağ oluşturup iş fırsatları yaratarak ihracat hedefimizi artırmaya yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Önümüzdeki yıl hedefimiz Jewellery Antalya’ya yeni ülkelerden yabancı alıcıları getirmek. Bunun için dünyanın dört bir yanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz ülke profilimizi 80’e çıkarmak ve 600’ün üzerinde yabancı firmayı Jewellery Antalya’nın dördüncüsüne getirmek.” sözleriyle etkinliğe dikkatleri çekti.

Türk mücevher üreticilerine ve yabancı satın almacılara Antalya’nın güzel atmosferi altında bir araya getiren Jewellery Antalya, 9 Ocak Pazartesi günü son bulacak.

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