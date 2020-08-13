Mücevher ihracatı yüz güldürdü

7 aylık mücevher ihracatı ise 3 milyar 278 milyon dolar seviyesine ulaştı. Mücevher ihracatındaki en büyük paya 1 milyar 530 milyon dolarlık ihracatla altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası sahip olurken, bu grubu yüzde 57’lik artışla 1 milyar 516 milyon dolara erişen işlenmemiş veya yarı işlenmemiş altın grubu takip etti.

Irak ilk sırada

Geçen 7 ay içerisinde altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası mal grubunda en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler 473 milyon dolarla Irak, 239 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 186 milyon dolarla Almanya oldu.

İngiltere ve ABD’ye gönderildi

Külçe altın olarak bilinen işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın grubunda ise en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler 845 milyon dolarla Birleşik Krallık, 447 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 98 milyon dolarla İsviçre oldu.