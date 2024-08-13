Mücahitlerden katil sürüsüne 'intikam' operasyonu

Soykırımcı İsrail'in sabah namazı katliamının ardından Filistinli mücahitler, 'intikam' operasyonları düzenledi. Mücahitler, düzenlenen ortak operasyonlarda siyonist işgalcilere ağır kayıplar verdirdi.

SİYONİST İŞGALCİLERE BOMBARDIMAN!

Han Yunus'a bağlı El Zana bölgesine giren siyonist düşman askerleri ve araçlarından oluşan bir birlik, toplandığı bölgede Kudüs Tugayları tarafından bombardımana tabi tutuldu. Yayınlanan videoda, havan toplarıyla vurulan İsrail askerleri için helikopterler sevk edildiği görüldü.

Kassam Tugayları ise Han Yunus'un kuzeydoğusuna giren düşman birliklerini havan toplarıyla etkisiz hale getirdi.

KÜRT TEPESİNDEKİ DÜŞMAN KARARGAHI ROKETLE VURULDU

Kudüs Tugayları'na bağlı mücahitler, Han Yunus'un kuzeydoğusundaki 'Kürt Tepesi' olarak adlandırılan bölgede düşman birliğin tespit etti. Bölgede karargah kuran işgalci kuvvetler, mücahitlerin attığı roketle vuruldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TANK GÜDÜMLÜ ROKETLE İMHA EDİLDİ

Kudüs Tugayları ile Kassam Tugayları'na bağlı mücahitler, ortak düzenlediği operasyonda, Refah şehrinin batısında yer alan Tel El Sultan mahallesine soykırımcı İsrail'e ait Merkava-4 tankı tespit etti. Ebu Ayyaş kavşağında bulunan işgalci tank, yüksek patlayıcı ve güdümlü 'Sakib' roketiyle imha edildi.

KASSAM TUGAYLARI TEK ATIŞTA İNDİRDİ

Kassam Tugayları'ndan mücahitler, El Zana'da bir eve yerleştirilen siyonist katili hedef aldı. İsrail askeri boynundan vurularak etkisiz hale getirildi.

DÜŞMAN KOMUTA MERKEZİ İMHA EDİLDİ

Mescid-i Aksa Tugayları, ağır kalibreli havan toplarıyla işgalci İsrail'in komuta karargâhını ve “Netzarim” hattına konuşlandırılan zırhlı birlikleri imha etti.

EBU UBEYDE'DEN AÇIKLAMA!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegramda'dan açıklama yayımlayarak ellerindeki 1 esirin öldüğünü, iki esirin ise ağır yaralandığını açıkladı.

Ebu Ubeyde, iki ayrı olayda, İsrailli esirleri korumakla görevlendirilen iki Kassam üyesinin, bir esiri ateş açarak öldürdüğünü, iki kadın esiri de ağır yaraladığını belirtti.

Kassam Tugayları Sözücüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İki ayrı olayda, düşman esirlerini korumakla görevlendirilen iki asker, bir siyonist esire ateş açarak onu anında öldürdü ve ayrıca iki kadın esiri ağır yaraladı.

Hayatlarını kurtarmak için çabalar sürüyor.

Düşman hükümeti bu katliamların ve bunun sonucunda esir siyonistlerin hayatını etkileyen tepkilerin tüm sorumluluğunu taşımaktadır.

Detayları öğrenmek için bir komisyon kuruldu ve sonuçlar daha sonra açıklanacaktır."