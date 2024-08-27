Mücahit Hamas’a PKK yaftası! Kemalist Hilmi Demir’in operasyon merkezi iş başında

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Kemalist ilahiyatçı olarak bilinen ve başta Habertürk olmak üzere çıktığı tv kanallarında AK Parti hükümetini terör örgütlerine yardım etmekle suçlayan Hilmi Demir adlı sözde profesörün teşkilatlandırmaya çalıştığı URAD isimli sözde stratejik araştırma merkezinin sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atıldı.

Mücahit Hamas’a dil uzattı

URAD adlı sözde stratejik araştırma merkezinin hesabından yapılan paylaşımda, “Hamas'ın saldırısı PKK'lılara ilham vermiş. Örgütler birbirinden öğreniyorlar ve dolaylı da olsa bilgiyi birbirine aktarıyorlar.” şekilde pervasızca ifadelere yer verildi. Siyonistlere karşı işgal altındaki toprakları için direnen Hamas ile ABD ve Batı’nın piyonu PKK'yı bir tutan rezil paylaşımda, Hamas, PKK’ya taktik vermekle suçlandı. Hilmi Demir bağlantılı hesaptan yapılan skandal paylaşıma tepkiler çığ gibi büyürken, Mardin Artuklu Üniversitesinden Mehmet Rakıpoğlu ve Gazeteci yazar Kenan Alpay tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren, Mehmet Rakıpoğlu, “Saldırı değil, Aksa Tufanı operasyonu. Hamas bir örgüt değil, siyasi partidir. Operasyonu icra eden Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam tugaylarıdır. PKK ile Hamas'ı aynı cümle içinde kullanmak olsa olsa en hafif ifade ile İsrail sempatizanlığı yapmaktır. 1980'lerden beri Türkiye'de terör faaliyetleri yürüten bir örgütü, İsrail'in işgaline karşı direnen bir oluşumla kıyaslamak büyük bir hatadır.” dedi. Rakıpoğlu’un tüm paylaşımları şu şekilde:

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Kenan Alpay’dan sözde prof Hilmi Demir’e tokat gibi cevap

Gazeteci Yazar Kenan Alpay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Hilmi Demir’in maskesini indirdi. Alpay, şu ifadeleri kullandı:

“Ata/Türkçü teolog’in yönettiği “strateji merkezi”nden böylesi salakça ve ahlaksızca ama daha önemlisi Siyonist İsrail’in hizmetine koşulan “analizler” sadır olur ancak. İşleri yalan ve iftira. Nefret abidesi bu herif(ler) Şamanist ekiplerle paralel işler görüyor.”

“Kemalizm-Şamanizm sarkacında salınan ucuz ve basit bir amigosun Akademik literatürden de nezaketten de nasipsiz lakin aşırı gürültü çıkaran boş bir tenekesin. “İnsan ol!” diyoruz; kurt gibi ulumakta inat ediyorsun ama onu bile beceremiyorsun. Tedaviye muhtaçsın.”

“Sizin temel misyonunuz Siyonist İsrail’in soykırım suçlarını perdelemek üzere Selefilik’ten İhvan’a İslami hareketleri “terör” suçlarıyla yaftalayıp yakın ve büyük tehdit olarak lanse etmek. Amerika & İsrail’e karşı savaşan kim varsa hepsinden nefret ediyorsunuz.”

“Sevgili Gençler Bu tür heriflerin ilahiyatçı veya alim gibi ya da stratejist-siyasi analist gibi sıfatlarla hiç bir alakası yoktur. 1-Ata/Türkçü söylemlerle İslami cemaatleri radikal terör diye yaftalamayı, 2-Siyonist İsrail’in hesabına hedef şaşırtmayı esas görev edinmişler.”

“Tam da sizin gibi “fake ilahiyatçılar”ın insanları Allah’a kul, Resulü’ne ümmet olmaya değil Ata/Türk’e tapmaya, kurdun-çakalın rehberliğine davet eden modern Şamanlar olduğunu izah ediyordum. Şeytan gibi ırkçılık ve fitne yayan fasıkları teşhir edip lanetleyeceğiz hiç bıkmadan.