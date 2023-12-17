Mücahit Birinci İsrail'in bir devlet olmadığını böyle anlattı!

Mücahit Birinci, Ben-Gvir'in tutumunu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla eleştirdi.

Birinci İsrail iki yüzlülüğünü şu ifadelerle anlattı:

İsrail polisi bir gazeteciyi sokak ortasında, kameralar önünde darp ediyor. Polisler açığa alınıyor. İsrailli Bakan ise açığa alınan polisleri ziyaret ediyor, göreve dönme sözü veriyor.

Tüm bu anlattıklarımız yorumsuz gerçekler.

Bu gerçekliğe göre, İsrail'in, bir "devlet" olarak nitelenmesinin zor olduğunu, bir çete veya organize suç örgütü unsurlarının tamamını taşıdığını müşahede etmekteyiz.

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Salt meclise veya bir hükumete sahip olması, bir organizasyonu devlet yapmaz.

Devletin kendini de bağlayan bir hukuk sisteminin olması ve bu sistemin işlevsel ve etkin şekilde yürümesi esastır.