Mücadele devam ediyor! Bakkallar, market zincirlerine direniyor

Keskin, mahalle kültürünü koruyarak hizmet vermeyi sürdüren bakkalların market zincirlerine ve dijital alışveriş platformlarına karşı direndiklerini belirtti. Tüketiciye “Bırak şu market zincirlerini. Ben sana lazımım. Sen benimsin, ben de seninim” diye seslenen Keskin, “Şu da muhakkak ki ben mahallenin bireyiyim. Ben mahallelinin dostuyum, arkadaşıyım” ifadesini kullandı. Keskin, ayrıca, “Telefonla sipariş almaya devam eden bakkallar, market zincirlerine ve e-ticaret platformlarına ezdirilmemeli. Bakkallar önemliler, sahada olmalılar ve yaşatılmalılar” dedi.