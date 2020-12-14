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Ekonomi Mücadele devam ediyor! Bakkallar, market zincirlerine direniyor
Ekonomi

Mücadele devam ediyor! Bakkallar, market zincirlerine direniyor

İstanbul Bakkallar Odası (İSTBAKO) Başkanı İsmail Keskin, üyelerinin salgın sürecinde mağduriyet yaşamalarına rağmen işlerinin iyi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 09:44:00 -
Mücadele devam ediyor! Bakkallar, market zincirlerine direniyor

Keskin, mahalle kültürünü koruyarak hizmet vermeyi sürdüren bakkalların market zincirlerine ve dijital alışveriş platformlarına karşı direndiklerini belirtti. Tüketiciye “Bırak şu market zincirlerini. Ben sana lazımım. Sen benimsin, ben de seninim” diye seslenen Keskin, “Şu da muhakkak ki ben mahallenin bireyiyim. Ben mahallelinin dostuyum, arkadaşıyım” ifadesini kullandı. Keskin, ayrıca, “Telefonla sipariş almaya devam eden bakkallar, market zincirlerine ve e-ticaret platformlarına ezdirilmemeli. Bakkallar önemliler, sahada olmalılar ve yaşatılmalılar” dedi.

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