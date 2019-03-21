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Müberra Eresin TÜROB Başkanı oldu

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, başkanlık koltuğunu Müberra Eresin’e devretti.

21 Mart 2019 Perşembe 14:36
Müberra Eresin TÜROB Başkanı oldu

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, başkanlık koltuğunu Müberra Eresin’e devretti. Eresin, TÜROB’un ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu.



Türkiye’de turizm sektörünün en köklü ve en büyük temsilcilerinden, konaklama sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) yeni yönetimi belli oldu. TÜROB 23’üncü olağan genel kurul toplantısı bugün İstanbul’da gerçekleştirildi.



Seçimli genel kurulda tek liste ile seçime gidilirken, oylama sonucunda TÜROB’un yeni yönetim ve denetim kurulları da belli oldu. 2004 yılından bu yana TÜROB’un başkanlığını yürüten Timur Bayındır, başkanlık koltuğunu devretti. Genel Kurul sonrası toplanan yeni yönetim kurulu, önceki dönem Başkan Yardımcısı olan Müberra Eresin’i Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçti. Eresin, geçmişi 50 yıla uzanan TÜROB’un ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Armin Zerunyan, Hediye Güral Gür ve Taner Yallagöz, başkan yardımcılıklarına getirildi. TÜROB Genel Müdürü İsmail Taşdemir de profesyonel genel sekreter olarak atandı.



TÜROB 48 yılı geride bıraktı


Başkanlık koltuğunu Müberra Eresin’e devreden Timur Bayındır, "Bundan tam 48 yıl önce, saygıdeğer kurucularımız birliğimizin bugünlere başarı ile ulaşacağından emin bir şekilde yola çıktı. Bizler de TÜROB’u, Türk turizmine kayıtsız şartsız hizmet eden güçlü bir sektör olarak bugünlere taşımanın mutluluğu içerisindeyiz. TÜROB kurulduğu ilk günden itibaren, birlikte hareket etmenin bilincinde olan, nitelikli otel ve turizm işletmelerinin üye olduğu, Türkiye turizminin dinamik, kapsayıcı ve köklü sivil toplum örgütüdür. Türk turizminin rekabet gücünü artıran ve bu gücü sürdürülebilir hale getirmek için çalışan paydaşlardan biri olarak, şu an 14 temsilciliğimiz ile tüm Türkiye’de faaliyet göstermekte olan Birliğimiz güçlenmeye devam edecektir" dedi.



TÜROB’un yeni Başkanı Müberra Eresin de TÜROB gibi köklü bir kurumda başkanlık koltuğuna oturmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eresin, hem turizm sektörü hem kamu ile işbirliği içinde Türk turizmini daha da ileri taşıyabilmek için el birliğiyle çalışacaklarını kaydetti.



Müberra Eresin kimdir?


Müberra Eresin, turizm kariyerine 1987-1989 yılları arasında Eresin Taxim Hotel’de başladı. Eresin, 1989 yılında Pragon Restaurant (İngiltere), 1990 yılında Bath Spa Hotel’de (İngiltere) görev aldı. Meslek hayatına 1991-1992 yılları arasında Royal Crescent Hotel’de devam etti. Eresin, 1992-1993 yılları arasında Eresin Taxim Hotel’e rezervasyon supervizörü olarak atandı. 1993-2001 yılları arasında Eresin Taxim, Eresin Topkapı ve Eresin Crown Hotel’de satış direktörü, 2003-2008 yılları arasında Eresin Hotel İstanbul satış ve pazarlama müdürü olarak görev aldı. Müberra Eresin, şu anda Eresin Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eresin Hotels Genel Müdürü olarak görev yapıyor.



TÜROB Yönetim Kurulu şöyle açıklandı:


Müberra Eresin (Başkan)- Eresin Otelleri/Eresin Turizm


Armin Zerunyan (Başkan Yardımcısı) - Hilton Türkiye


Hediye Güral Gür (Başkan Yardımcısı) - NG Otelleri


Taner Yallagöz (Başkan Yardımcısı) - Yaşmak Otelleri


Kasım Zoto (Genel Koordinatör)- Armada Hotel


Levent Erdoğan (Muhasip Üye) - MyDora Hotel


İsmail Taşdemir (Genel Sekreter)


Banu Dedeman - Dedeman Türkiye


Temel Aygün - Titanic Türkiye


Richard Appelbaum - Divan Türkiye


Orkun Petekçi - Accor Türkiye


Nuri Kalyoncu - Point Türkiye


Ayhan Hacıbektaşoğlu - Barın Hotel


Uygar Koçaş - Le Meridien Etiler


Ziya Cihan - WOW İstanbul Hotel


Mustafa Topaloğlu - All Seasons Hotel

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:36
  1. doğa

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