Mübarek Ramazan Ayı ile eş zamanlı başlatıyorlar! Kanal D’de eşcinsel sapkınlara yarışma programı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yurtdışında yayınlanan popüler şarkı yarışmalarından 'All Together Now', Türkiye’de 'Benimle Söyle' adıyla Kanal D'de yayınlanacak. Şu anda ön elemeleri yapılan şarkı yarışmasına dikkat çeken Yazar Sema Maraşlı, tepkisini Twitter hesabından dile getirdi.

Yarışmada jüri görevi üstlenen eşcinsel sapkınlardan LGBT'li Ayta Sözeri ile Nuri Harun Ateş gibi isimlerin programda yer almasını eleştiren Sema Maraşlı, "Eşcinsellerin bol olduğu şarkı yarışmamız da geliyor. Milleti daha nelere alıştırmaya çalışıyorlar. Favori şarkı "Bunu da yutturduk Müslüman memlekette" olsun. Tepkilerimizi göstermediğimiz sürece daha çok pislik yuttururlar." ifadelerini kullandı.

‘Program Ramazan ayı ile eş zamanlı başlıyor’

Maraşlı'nın attığı tweet sonrasında Kanal D'nin 212 478 00 88 numaralı santral telefonu gelen şikayetlerle kilitlendi. Programın on bir ayın sultanı Ramazan ile eş zamanlı başlaması da ayrıca dikkat çekti.