"Muasır medeniyetler seviyesi" gitti, "Tunç çağı" geldi
Duraklara gelmeyen belediye otobüslerine çare üretemeyen, vatandaşları isyan ettiren lağım kokusu sorununa çözüm bulamayan CHP'li Tunç Soyer'in büyükşehir belediye başkanlığını yaptığı İzmir'de dünkü sağanak yağış sonrası yollar adeta göle döndü.
Türkiye'nin dış politikasına bile yön belirlemeye kalkan, ancak asli işi olan belediyeciliğin b'sini düşünmeyen CHP'li Tunç Soyer'in İzmir'inde yine skandal görüntüler yaşandı.
Duraklara gelmeyen belediye otobüslerine çare üretemeyen, vatandaşları isyan ettiren lağım kokusu sorununa çözüm bulamayan Soyer'in büyükşehir belediye başkanlığını yaptığı şehirde dünkü sağanak yağış sonrası yollar adeta göle döndü.
Balçova ilçesindeki alt geçitte yoğun su birikintisi meydana gelirken, Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi’nde yollarda su baskınları yaşandı.
Mahallede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sirenler çaldı. İzmir’in bazı ilçeleri de yağmurdan nasibini aldı.
Dikili ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken, Urla Çeşmealtı sahilinde dere yatağı taştı. Yine Urla ilçesindeki bir dalış okulunun prefabrik yapısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Öte yandan, Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezinin içerisinde yer alan sinema salonunun girişine, tavandan damlayan yağmur sularına karşı leğenler konularak koruma sağlandı.