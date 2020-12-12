Muamelat ne demek?

Muamelat Arapça kökenli bir kelimedir. Muamelat TDK’ya göre iki anlamda kullanılmaktadır. İlk olarak işlemler, ikinci olarak ise davranışlar kelimesi olarak belirtilir. Muamelat dini bir terim olmak üzere Muamele kelimesinin çoğul hali olarak bilinmektedir.

Muameleler, insanların işlerine yönelik amelleri demektir. İslam dininde fiili ibadetlere göre verilen hükümlerin yanı sıra insanların birbiri arasında veya toplumların birbiri arasında olan hukuki, idari ve mali gibi beşeri konuları düzenleyen terim olarak bilinir.

Muamele kelimesinin çoğul hali olan muamelat kelimesi Kuran-ı Kerim’de ve sünnette bulunan hükümlerde de yer alır. Bu hükümler üç grupta toplanmaktadır. Söz konusu gruplar İnanç hükümleri, ahlaki hükümler ve ameli hükümlerdir. Bunların beraberinde muamelat aile hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku, kaza hükümleri ile devletler hukuku, iktisat ve mafiye hukukunda da yer almaktadır.