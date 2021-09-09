Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Salgının ilk gününden bu yana pek çok varyant tespit edildi. Son olarak Mu ismi verilen mutasyon ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü’nün takibe aldığı Mu varyantı ülkemizde de iki kişide tespit edildi. Peki, Mu varyantı daha mı tehlikeli?

Mu varyantı daha mı hızlı yayılıyor?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Aydın, Mu varyantının dieğer mutasyonlar kadar hızlı yayılmadığını ifade etti. Aydın, “Bir önceki hikayeler gibi eğer aşılarımızı hızlı şekilde olmazsak, maske ve mesafe gibi tedbirleri gevşetirsek doğal olarak Alfa, Beta'da olduğu gibi benzer hızla yayılacak. Bugün 2 diyeceğiz, yarın 27 ve daha sonra toplumun önemli kısmı diyeceğiz. Bir avantajımız var, diğerleri kadar çok hızlı bir yayılımı olmadığını görüyoruz. Klinik farklılığı söz konusu değil, ölüm oranında da çok farklılık söz konusu değil, eldeki mevcut aşılarla da korunabilir düzeyde” dedi.