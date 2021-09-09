  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Plajlarıyla meşhur kentte korkutan yangın: Yaklaşık 500 kişi tahliye edildi
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
BM'den İdlib'e 37 TIR insani yardım
"Yok Belediyeciliği"ne AK Parti’den tepki!
Sağlık Mu varyantı daha mı hızlı yayılıyor?
Sağlık

Mu varyantı daha mı hızlı yayılıyor?

Mu varyantı daha mı tehlikeli? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkemizde Mu varyantının tespit edildiği iki kişi olduğunu ifade etti. Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından pek çok kişi ‘Mu varyantı daha mı tehlikeli?” sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Mu varyantı daha mı tehlikeli daha mı ağır hasta ediyor?

Yeniakit Publisher
2021-09-09 15:51:00 -
Mu varyantı daha mı hızlı yayılıyor?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Salgının ilk gününden bu yana pek çok varyant tespit edildi. Son olarak Mu ismi verilen mutasyon ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü’nün takibe aldığı Mu varyantı ülkemizde de iki kişide tespit edildi. Peki, Mu varyantı daha mı tehlikeli?

Mu varyantı daha mı hızlı yayılıyor?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Aydın, Mu varyantının dieğer mutasyonlar kadar hızlı yayılmadığını ifade etti. Aydın, “Bir önceki hikayeler gibi eğer aşılarımızı hızlı şekilde olmazsak, maske ve mesafe gibi tedbirleri gevşetirsek doğal olarak Alfa, Beta'da olduğu gibi benzer hızla yayılacak. Bugün 2 diyeceğiz, yarın 27 ve daha sonra toplumun önemli kısmı diyeceğiz. Bir avantajımız var, diğerleri kadar çok hızlı bir yayılımı olmadığını görüyoruz. Klinik farklılığı söz konusu değil, ölüm oranında da çok farklılık söz konusu değil, eldeki mevcut aşılarla da korunabilir düzeyde” dedi. 

Mutasyonlar daha mı tehlikeli virüs mutasyon geçirerek biter mi?
Mutasyonlar daha mı tehlikeli virüs mutasyon geçirerek biter mi?

Sağlık

Mutasyonlar daha mı tehlikeli virüs mutasyon geçirerek biter mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay