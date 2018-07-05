THY - İmaj
0553 313 94 23

MTV’DE 2. taksit ödemeleri başladı

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ocak ayında yapılan ilk taksit ödemesinin ardından ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle başladı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:44
MTV’DE 2. taksit ödemeleri başladı

YENİ AKİT / EKONOMİ

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2018 yılı MTV taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.

ÖDEME NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi için birçok yol bulunuyor;

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00-22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 11:44
  1. mtv
  2. MTV borcu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tecrübeli isim duyurdu! ''Ronaldo, Juventus'a imzayı attı''
    1. Tecrübeli isim duyurdu! ''Ronaldo,..
    2. MHP'den gündemi sarsacak 'İDAM' çıkışı!
    3. Galatasaray'dan yılın bombası Vincent..
    4. Münbiç'te patlama! Ölü ve yaralılar var
    5. Mahkemeden skandal karar: Gezi barışçıl
    6. Bomba iddia! Ronaldo yeni takımı ile..
    7. Cüneyt Çakır, adım adım Dünya Kupası..
    8. İdam gelecek mi? Son dakika idam..
    9. CHP'de kritik saatler! Toplantı başladı
    10. Flaş! Yanlışlıkla babasını öldürdü!
    11. Katiller hâlâ aramızda
    12. Ömrü bitti! O kanal sonunda kapanıyor
    13. OHAL ne zaman kalkacak? Başbakan..
    14. OHAL'in kalkacağı gün belli oldu
    15. Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası..
    16. MTV’DE 2. taksit ödemeleri başladı
    17. Bakan Canikli duyurdu: İhaleyi biz..
    18. '28 Şubat'cılar dış güçlerin maşası
    19. Yeni kabinenin açıklanacağı tarih..
    20. CHP'de 'İnce' çatlağı: İşte destek..
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...