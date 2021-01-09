MTV son ödeme tarihi | MTV hangi bankadan ödenir?

MTV ne kadar 2021 | Motorlu Taşıtlar Vergisi her sene iki taksit halinde ödeniyor. MTV ödeyecek olanlar işlemleri nereden nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Peki, MTV son ödeme tarihi nedir?

MTV son ödeme tarihi

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl iki taksit olarak ödeniyor. MTV ilk taksiti 1-31 Ocak 2021 tarihleri arasında ödenecek. MTV 2. taksitleri ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.

MTV hangi bankadan ödenir?

2021 yılıyla birlikte pek çok kalemde artış gözlendi. 2021 MTV ücretlerine ise 9,11 oranında zam yapıldı. MTV ödemelerini bankalar, PTT şubeleri, vergi daireleri ve Gelir İvdaresi Başkanlığı internet sitesinde yapılıyor. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ödemelerinizi banka kartı ya da kredi kartlarınızla yapabilirsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesine TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle giriş yapıp ödeme işlemlerinden MTV'yi seçebilirsiniz.

MTV ANLAŞMALI BANKALAR

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