  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi MTV son ödeme tarihi | MTV hangi bankadan ödenir?
Ekonomi

MTV son ödeme tarihi | MTV hangi bankadan ödenir?

MTV ne kadar hesapla | Ocak ayıyla birlikte milyonlarca araç sahibi MTV'nini ne kadar olduğunu, MTV'nin nereden nasıl ödeneceğini araştırmaya başladı. MTV son ödeme tarihi nedir? | MTV ne kadar oldu 2021 | MTV internetten ödenir mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-09 12:17:00 -
MTV son ödeme tarihi | MTV hangi bankadan ödenir?

MTV ne kadar 2021 | Motorlu Taşıtlar Vergisi her sene iki taksit halinde ödeniyor. MTV ödeyecek olanlar işlemleri nereden nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Peki, MTV son ödeme tarihi nedir?

MTV son ödeme tarihi

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl iki taksit olarak ödeniyor. MTV ilk taksiti 1-31 Ocak 2021 tarihleri arasında ödenecek. MTV 2. taksitleri ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.

MTV hangi bankadan ödenir?

2021 yılıyla birlikte pek çok kalemde artış gözlendi. 2021 MTV ücretlerine ise 9,11 oranında zam yapıldı. MTV ödemelerini bankalar, PTT şubeleri, vergi daireleri ve Gelir İvdaresi Başkanlığı internet sitesinde yapılıyor. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ödemelerinizi banka kartı ya da kredi kartlarınızla yapabilirsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesine TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle giriş yapıp ödeme işlemlerinden MTV'yi seçebilirsiniz.

MTV ANLAŞMALI BANKALAR

MTV HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

MTV ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halk TV sunucusu Özlem Gürses'e tokat gibi cevap
Gündem

Halk TV sunucusu Özlem Gürses'e tokat gibi cevap

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni için asparagas haber yapan Halk TV sunucusu Özlem Gürses, bu kez Türksat 5A uydusunu hedef aldı. T..
Gerçekler yüzüne vurulunca zoruna gitti! Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açacakmış
Gündem

Gerçekler yüzüne vurulunca zoruna gitti! Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açacakmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkındaki gerçekleri yüzüne vurması zoruna giden Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'a dava açacağını..
Rakamlar umut verici! İşte koronavirüs tablosu
Sağlık

Rakamlar umut verici! İşte koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 8 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay