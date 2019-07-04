MTV ödemesi nasıl yapılır? Motorlu Taşıtlar 2. taksit ödemesi 2019

MTV ödemelerinin 2. taksidi dün itibariyle başladı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini şimdiden ödemek isteyen vatandaşları GİB MTV ödeme nasıl yapılır sorusunun cevabını araştırıyor. Milyonlarca taşıt sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksidi için nasıl ödeme yapılır? İşte ayrıntılar...

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri başladı. Yıl içerisinde iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin bu yıl içindeki 2. taksit ödemelerine 1 Temmuz itibariyle başlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi Motor Silindir Hacmi ve Yaş kıstası baz alınarak hesaplanıyor. 1300 cc ve aşağısı olan 1-3 yaşındaki araç sahipleri yıl içerisinde 861 lira MTV ödüyor. Motor silindir hacmi 1300-1600 cc olan araçlarda ise bu tutar 1.500 lira oluyor. Araç yaşı 4-6 yıl olduğu takdirde bu tutar 1124 liraya geriliyor.

MTV ödemesi nasıl yapılır?

Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.

Ayrıca, Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;

- Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

- Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından

- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

• Anlaşmalı bankaların;



- Şubelerinden



- Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)

• PTT işyerlerinden

• Tüm vergi dairelerinden ödeyebileceklerdir.

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MTV ödemeleri nereden alınır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksidi il ve ilçelerde bulunan vergi dairesi veznelerinden ve Gelir İdaresi internet sitesi üzerinden ödenebiliyor.