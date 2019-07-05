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MTV ödemeleri nasıl yapılır? 2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi

Temmuz ayına girmemizle birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri başladı. Temmuz ayının sonuna kadar ödenmesi gereken MTV ödeme işlemi nasıl yapılır? Binlerce vatandaş MTV 2.taksidini ödeyecek. İşte MTV ödemesi işleminin yapılışı...

05 Temmuz 2019 Cuma 21:58
MTV ödemeleri nasıl yapılır? 2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi

Temmuz ayına girmemizle birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri başladı. Temmuz ayının sonuna kadar ödenmesi gereken MTV ödeme işlemi nasıl yapılır? Binlerce vatandaş MTV 2.taksidini ödeyecek. İşte MTV ödemesi işleminin yapılışı...

Yılda iki kez ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV)'nin ikinci ödeme zamanı geldi. Peki hangi araba modeline ne kadar MTV ödenir? Vatandaşların merakla araştırdığı MTV ödeme detayları yoğun ilgi görüyor. Temmuz ayı boyunca sürecek olan MTV ödeme işlemleri il ve ilçelerde bulunan vergi dairesi veznelerinden ve Gelir İdaresi internet sitesi üzerinden ödenebiliyor.

Hangi arabaya ne kadar MTV ödenir?

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 21:58
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