MTV olarak bilinen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksit ödeme dönemi 31 Temmuz itibariyle sona eriyor. MTV ödemesi yapacaklar Motorlu Taşıtlar Vergesinin nasıl ve nereden yatırılacağını araştırıyor. Peki MTV nereden yatırılır? MTV ne kadar? MTV nasıl yatırılır?

Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesi ‘ivd.gib.gov.tr’ üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına plaka ve TC Kimlik Numarasını yazarak MTV borçlarını görüntüleyip ödeyebiliyor.

MTV ödemeleri nasıl yapılacak?

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ‘gib.gov.tr’ sitesinden veya mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatleri arasında kredi kartlarıyla ödeme yapılabiliyor. Bankaların internet sitelerinden ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün. Bunun için bankanızın mobil uygulamasındaki ‘Ödemeler’ kısmından ‘MTV’ bölümüne girip plakanızı yazmanız yeterli. Bazı bankalar MTV’yi kredi kartıyla ödeyenlere 3 taksit imkanı sunuyor.

MTV ödemeleri ne zaman sona eriyor?

MTV, ocak ve temmuzda iki taksit halinde ödeniyor. İkinci taksit için son ödeme tarihi 31 Temmuz (yarın). Ödemenizi zamanında yapmamanız halinde, günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ödeyeceğiniz tutarın üzerine her ay için aylık yüzde 2.5 gecikme zammı eklenir. Borcunuzu ödememeye devam ederseniz banka hesaplarınıza vergi dairesince haciz konulup ödemeniz gereken tutar tahsil edilir, gerekirse aracınız bağlanabilir.