1 Ekim 2002: MTTB eski Genel Başkanı Burhanettin Kayhan'ın vefatı



Türkiye’de bir dönemin gençlik lideri, MTTB eski Genel Başkanı, fikir ve dâvâ adamı, yazar yayıncı Burhanettin Kayhan geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.





KAYIHAN YAYINLARI VE BURHANETTİN KAYHAN

Kayıhan Yayınları, 1970’li yıllların başında, ilk defa dönemin MTTB (Milli Türk Talebe Birliği) başkanı Burhanettin Kayhan’ın önderliğinde Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, Selahaddin Sadıkoğlu ve Mehmet Babayiğit tarafından Sırdaş Yayınları olarak kuruldu. Yayınevi dört yıla bir çok eseri sığdırır ve kültür hayatımıza kazandırır. 1977 yılında, Burhanettin Kayhan gittiği Ankara’dan tekrar İstanbul’a gelerek tek başına Kayıhan Yayınları’nı kurar. Bu sefer yayınlayacağı kitaplar yayınevinin adından da anlaşılacağı gibi tarihî, siyasî, ilmî, akademik, araştırmacı ve ehlisünnet çizgisinde olacaktır. Burhanettin Kayhan, o tarihten 2002 yılının 1 Ekim’ine kadar yayın dünyasına birçok eser kazandırdı. Bu tarihte geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Burhanettin Kayıhan’ın Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazına, -Gerek Türkiye’de gerek yurt dışında çok tanınan ve sevilen biri olduğu için- onbinlerce kişi katıldı. Yayınevi, kısa bir durgunluk döneminden sonra 2003 Eylül ayından itibaren tekrar atağa geçti. Kayıhan Yayınları, yoluna Adem Kuşkulu’nun yönetiminde başarıyla devam ediyor.