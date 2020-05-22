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MTSO yetimleri unutmadı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ramazan Bayram öncesi Malatya Yetimler Kervanı Derneği’ni ziyaret ederek dernek bünyesindeki tüm ailelere alışveriş çeki ve gıda yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:17:30 -
MTSO yetimleri unutmadı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ramazan Bayram öncesi Malatya Yetimler Kervanı Derneği’ni ziyaret ederek dernek bünyesindeki tüm ailelere alışveriş çeki ve gıda yardımında bulundu.


Ramazan Bayramına kısa bir süre kala yardım ve destek faaliyetlerini sürdüren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası bugün Malatya Yetimler Kervanı Derneği’ni ziyaret ederek çeşitli yardımlar gerçekleştirdi.


MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen ziyarette, dernek çatısı altındaki tüm ailelere dağıtılmak üzere, şehirdeki büyük marketlerde kullanabilecek alışveriş fişleri Dernek Başkanı İhsan Çolak’a teslim edildi.


Başkan Sadıkoğlu burada yaptığı konuşmada, derneğe olan desteklerinin güçleri nispetince devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:


“Her dönem sizlerle beraber olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Yetimler Kervanı Derneği’ni unutmamaya çalışıyor ihtiyaçların giderilmesi noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün de hem sizleri ziyaret etmek, hem sorunlarınızı dinleyip sıkıntılarınız hakkında bilgi almak ve hazırladığımız yardımları sizlere ulaştırmak için buradayız.”


Konuşmasında çalışmaları ve gayretinden dolayı Dernek Başkanı İhsan Çolak’a da tebriklerini ileten Sadıkoğlu “Başta Dernek Başkanı Sayın İhsan Çolak Bey olmak üzere tüm dernek yönetimine teşekkür ediyoruz. Onlar, sizleri bir araya getirip sıkıntılarınızı problemlerinizi öğreniyor bizler de onların verdikleri bilgiler doğrultusunda elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Her Ramazan ayında sizler ve çocuklarımızla birlikte bir iftar tertip edip bir arada oluyorduk ancak bu Ramazan maalesef salgın dolayısıyla bunu gerçekleştiremedik. Pandemi sürecinin bitmesiyle yeniden çocuklarımızla aynı sofrada oturmayı diliyoruz."


Ailelerle birlikte bir süre sohbet ederek ihtiyaç ve talepleri hakkında bilgi alan Başkan Sadıkoğlu, bir annenin çocukların tatlı dağıtılmasını beklediklerini dile getirmesi üzerine, bu isteği karşılıksız bırakmayacaklarını belirterek, tüm ailelere gün içerisinde dağıtılacağı sözünü verdi.

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