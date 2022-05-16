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Ekonomi MTÖÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

MTÖÜ öğretim üyesi alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 14:03:00 -
MTÖÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör adayları: Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet biyometrik fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik ve doçentlik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler),Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listelerini (başlıca araştırma eseri belirtilmelidir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına,

-Doçent adayları Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi,

hizmet belgelerini, 2 adet biyometrik fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik ve doçentlik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler),Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına,

-Doktor Öğretim Üyesi adayları Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler), 2 adet biyometrik fotoğraf, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemizce ilanda adı geçen birime başvuracaklardır. Son Başvuru Tarihi         : 28.05.2022

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