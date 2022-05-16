MTÖÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör adayları: Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet biyometrik fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik ve doçentlik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler),Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listelerini (başlıca araştırma eseri belirtilmelidir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına,

-Doçent adayları Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi,

hizmet belgelerini, 2 adet biyometrik fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik ve doçentlik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler),Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına,

-Doktor Öğretim Üyesi adayları Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler), 2 adet biyometrik fotoğraf, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemizce ilanda adı geçen birime başvuracaklardır. Son Başvuru Tarihi : 28.05.2022

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