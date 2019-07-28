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MTB Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Temmuz ayı meclis toplantısı üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

28 Temmuz 2019 Pazar 14:13
MTB Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Temmuz ayı meclis toplantısı üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.


Temmuz ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Erdoğan Ünal başkanlığında oda meclis salonun da gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ünal, Temmuz ayında yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.


Daha sonra söz alan MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Merkez Bankası’nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği faiz indiriminin kendilerinin memnun ettiğini belirtti.Türkiye’de özellikle son zamanlarda meydana gelen ekonomik manipilasyonlarla beraber dövizdeki kur artışları ve faizdeki yüksek oranların üretimi ve tarımı zor durumda bıraktığını ifade eden Özcan, “Merkez Bankasının faizin indirilmesi ile ilgili aldığı karar sonrası bizler üreticiler olarak bu memnuniyetimizi kamuoyuna bildirmiş olalım” dedi.


Yine et ve süt grubunun da yaşanan son gelişme olarak Tarım Bakanlığının canlı hayvanda kesim fiyatlarını yükseltmesinin de olumlu olduğunu ifade eden Özcan, “Yerli üretimde kesim fiyatlarının 30 liradan dün itibari ile 32 liraya çıkarılmıştı. ithal hayvanda ise 29 liradan 31 liraya çıkarıldı fiyat. Bu konuda üreticilerimiz adına teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.


Özellikle hayvancılık sektöründe üretim maliyetlerinin çok yüksek olması sebebiyle çok zor dönemden geçtiklerini belirten Özcan, “Tarım Bakanlığının et ve süt gurubu ile beraber ve açıklamış olduğu 2 liralık artışın kısmen de olsa üreticimize faydası olacağını düşünüyoruz. Bu artışın devam etmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.


Özcan, geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te Güneydoğu İhracatçılar Birliğinde Çinli heyet ile yaptıkları tanıtım toplantısına da değinerek, “Kayısının besin değeri ile ilgili oradaki yetkililer bizden bir rapor istedi. Çin Halk Cumhuriyetinde kayısı araştırma enstitüsü var, dolayısıyla buradaki kayısı araştırma enstitüsü ile mutlaka temasa geçip birlikte bir program yapmak istiyorlar. Bizde buna araçlık edeceğiz. Özellikle kayısının insan sağlığına ne kadar faydalı olduğunu Çin’den gelen arkadaşlara ifade etmeye çalıştık” İfadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 14:13
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