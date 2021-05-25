Msü tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları 2021
MSÜ tercih sonuçları ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapıldı. Tercihler ise 19 Mayıs akşamı sona erdi. Adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapıldı. Sonuçlar ise 22 Nisan'da açıklandı. Adaylar 30 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Msü tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları 2021
MSÜ sonuçları 'Personel Temin Dairesi Başkanlığı' internet sayfasından yayımlanacak. MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman yayımlanacağı henüz belli değil. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak. Geçen yıl MSÜ sonuçları 13 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların temmuz ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
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