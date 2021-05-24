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Eğitim MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı 2021?
Eğitim

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı 2021?

MSÜ tercih süreci, 19 Mayıs tarihinde sona ermişti. Söz konusu tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte tercihlerini gerçekleştiren MSÜ adayları tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı 2021? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 21:38:00 -
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı 2021?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri 30 Nisan tarihinde alınmaya başlayıp 19 Mayıs tarihinde sona ermişti. Söz konusu tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar, gözlerini tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Büyük bir heyecanla tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen MSÜ adayları, arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor.

MSÜ tercih sonuçlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı 2021? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı 2021?

MSÜ 2021 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda MSÜ tercih sonuçları temmuz ayında duyurulmuştu. 

ÖSYM AİS üzerinden tercih işlemlerini yapmayan adaylar, 2. seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek.

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