  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi MSÜ sözleşmeli personel alımı ne zaman?
Ekonomi

MSÜ sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi, ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş ve puan almış adaylar için memur alımı yapacağını açıklamıştı. MSÜ bünyesine KPSS puanı esas olarak yapılacak olan personel alımı için başvuru işlemleri 1 Nisan tarihinde başlamıştı. Söz konusu başvurular için son günlere girilmesiyle adaylar, başvurular için son günün ne zaman olduğunu ve personel alımının ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, MSÜ sözleşmeli personel alımı ne zaman? MSÜ personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-17 15:19:00 -
MSÜ sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi, KPSS taban puanı şartı aramaksızın sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu alımlar için başvuru işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar için kurum tarafından sözlü sınav gerçekleştirilecek. Peki, MSÜ sözleşmeli personel alımı ne zaman? MSÜ personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

MSÜ personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Milli Savunma Üniversitesi bünyesine istihdam edilmek üzere yapılacak olan personel alımı başvuruları 1 Nisan tarihinde başlamıştı. Söz konusu başvurular, 21 Nisan 2021 tarihinde tamamlanacak. Adaylar, başvuru işlemlerini internet adresi üzerinden online (çevrimiçi) ortamda gerçekleştirecek.

MSÜ personel alımı sözlü sınavı ne zaman?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, MSÜ tarafından sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri internet adresi üzerinden yayımlanacak. MSÜ sözlü sınav tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den tepki: Endişe verici
Siyaset

Türkiye'den tepki: Endişe verici

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında da artarak sürmesinin e..
Müslümanların Kurban bayramına pis dilini uzatmıştı: Genco Erkal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan ifadeye çağrıldı
Gündem

Müslümanların Kurban bayramına pis dilini uzatmıştı: Genco Erkal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan ifadeye çağrıldı

Genco Erkal adlı tiyatrocu, twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmesi gerekçesi ile ifadeye ..
Kandili duyurdu: 3,6 büyüklüğünde deprem
Aktüel

Kandili duyurdu: 3,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; Mersin'in Mut ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay