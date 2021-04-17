Milli Savunma Üniversitesi, KPSS taban puanı şartı aramaksızın sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu alımlar için başvuru işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar için kurum tarafından sözlü sınav gerçekleştirilecek. Peki, MSÜ sözleşmeli personel alımı ne zaman? MSÜ personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

MSÜ personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Milli Savunma Üniversitesi bünyesine istihdam edilmek üzere yapılacak olan personel alımı başvuruları 1 Nisan tarihinde başlamıştı. Söz konusu başvurular, 21 Nisan 2021 tarihinde tamamlanacak. Adaylar, başvuru işlemlerini internet adresi üzerinden online (çevrimiçi) ortamda gerçekleştirecek.

MSÜ personel alımı sözlü sınavı ne zaman?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, MSÜ tarafından sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri internet adresi üzerinden yayımlanacak. MSÜ sözlü sınav tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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