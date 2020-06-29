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Eğitim

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren adaylar tarafından merak ediliyor. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların sınavına katılım sağladığı ve ardından merakla beklediği MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2020-06-29 22:18:00 -
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) tamamlandı. ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınavın sonuç açıklama tarihi belli oldu.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2020 MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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