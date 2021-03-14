'2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı, başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından binlerce askeri öğrenci adayı tarafından sorgulanmaya başladı. Öte yandan sınava başvuru yapan adaylar, bir yandan da sınav giriş belgesine odaklandı.

MSÜ sınav yerleri belli oldu mu?

MSÜ sınav yerleri için henüz bir açıklama yapılmadı. Bu bağlamda sınav yerlerinin bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

MSÜ sınavı 2021 ne zaman yapılacak?

2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), yapılacaktır.

Bu kılavuz, 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ), başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2'nci seçim aşamalarına başvuru, 2'nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.

1.1. Sınava başvurular, 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

1.2. Sınav, 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır.

1.3. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

1.4. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.

1.5. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

1.6. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri gerekmektedir.