MSÜ Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Üniversitesine bağlı deniz, kara, hava harp okullarından mezun olan teğmenler, diplomalarını törenle aldı.

Tuzla'daki Deniz Harp Okulu'nda düzenlenen törende, kara, hava ve deniz harp okulu öğrencilerinden oluşan askeri bandonun tören alanındaki yerini almasının ardından öğrenci alaylarına ait sancaklar alana geldi. Sancaklar, töreni izleyenler tarafından ayakta karşılandı.

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Erdoğan, tören alanına gelişinde harp okulu mezunlarını, "Merhaba Harbiyeli. Nasılsınız?" diyerek selamladı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, konuşmasında, Kara Harp Okulundan 160, Hava Harp Okulundan 111 harbiyeli, Deniz Harp Okulundan 54 bahriyelinin mezun olduğunu kaydetti.

Payal, mezunların karşılaşacakları her türlü zorluktan başarıyla çıkabilmeleri için ihtiyaç duyacakları fiziksel ve zihinsel sağlamlığın harp okulu eğitim sürecinde kendilerine kazandırıldığını belirterek, "15 Temmuz 2016 menfur darbe girişimi kapsamında ülkemizde yaşanan hadiseler ülkemiz ve TSK tarihinde kara bir leke olarak yerini almıştır. Pozitif bilimden, akıldan, vatan sevgisinden, disiplinden yoksun ve askerlik yeminine ihanet edenlerin, devletimizi ve milletimizi sürükledikleri felaket ibret vericidir. Devletimiz ve milletimizin bekasını doğrudan tehdit eden bu tür ihanet hareketlerle bir daha karşılaşmamak üzere hava harp okulları aklı ve bilimi her şeyin üzerinde tutacaktır." diye konuştu.

Tuğamiral Payal, vatanına, milletine, bayrağına, devletine sadık, görev, sorumluluk bilinci yüksek, şeref, cesaret değerleriyle donatılmış, gelişmeye açık, komutanlık, liderlik özelliklerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, lisans seviyesinde eğitim görmüş subay yetiştirme vazifesine geçmişte olduğu gibi bugün de büyük bir şevk ve heyecanla devam ettiklerini söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de meydana gelen siyasal, ekonomik dalgalanmaların, etnik çatışmaların, belirsizliklerin, Türkiye'nin jeopolitik önemini bir kat daha artırdığını aktaran Payal, "Sevgili öğrenciler bu anlamda insan olmanın bilinci içinde liderlik vasıflarını değerlendirmeniz ve geliştirmeniz gerekmektedir." dedi.

- Diploma töreni

Konuşmaların ardından derece alan teğmenler diplomalarını aldı. Deniz Harp Okulu Birincisi Teğmen Ataberk Üncü tarafından okunan ant metniyle teğmenler ant içti. Teğmen Üncü daha sonra Deniz Harp Okulu mezuniyet zincirine 246'ncı yıl baklasını kaloma verdi. Kara Harp Okulu dönem birincisi Teğmen Ahmet Furkan Bahar ile Hava Harp Okulu dönem birincisi Teğmen Şahin Dartılmak yaş kütüğüne plaket çaktı.

Harp okullarının dönem birincilerine diplomaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilirken ikinci olan teğmenler diplomalarını Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un elinden aldı. Üçüncü olan teğmenlere ise diplomalarını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar takdim etti. Derece alan misafir öğrencilerin diplomalarını almalarının ardından harp okullarının diğer mezunlarına diplomaları takdim edildi.

Harp okullarının alay sancaklarının devir teslimleri sonrasında sancaktarlara ve sancak muhafızlarına kılıç ve diplomaları verildi. Harp Okulu Marşı'nın da okunduğu tören, mezunların alandan geçişleriyle sona erdi.