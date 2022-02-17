2022 MSÜ geç başvuruları bitti mi? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na hazırlanan ve başvuru tarihini kaçıranlar geç başvuru işlemlerinin ne zaman nereden yapılabileceğini araştırıyor.

MSÜ geç başvuru tarihi 2022 ne zaman? MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında alındı. 27 Mart'ta gerçekleşecek olan sınav için başvuru yapmayanlar ise "MSÜ geç başvurular ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. MSÜ geç başvuru işlemleri 22 Şubat 2022'de yapılabilecek. Geç başvuru işlemleri ÖSYM AİS üzerinden alınacak. MSÜ başvuru ücreti 130 lira olarak alındı. Geç başvurularda ise sınav ücretine yüzde 50 oranında artırım yapılacak.

27 Mart’ta yapılacak olan sınavın sonuçları ise 14 Nisan 2022’de ilan edilecek.