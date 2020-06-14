KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi'nde sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak içeri alındı.

Bina girişine konulan hijyen malzemeleri ile ellerini dezenfekte eden öğrencilerden maskesi olmayanlar, burada hazır edilen maskelerden aldı. Öğrenciler polis kontrolünden geçtikten sonra binaya girdi.

Sınava giren öğrencilerden Tufan Demirkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk amacının kendini denemek olduğunu söyledi.

Girebilirse Alan Yeterlilik Testi (AYT) kısmının da önemli olduğunu belirten Demirkaya, "Harp Okulu da gelebiliyor. Şu anda kendimi sırf TYT (Temel Yeterlilik Testi) için alıştırmak, denemek için bu sınava giriyorum. Son iki günde vaka sayıları arttı. Alınan tedbirler önemli." diye konuştu.

Öğrencilerden Berkay Gezginci de ilk defa girdiği sınava hazır olduğunu söyledi.

Baba mesleği olan subaylığı yapmak istediğini belirten Gezginci, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin çok önemli olduğunu belirtti. Gezginci, "Üniversite sınavından önce sınavla alakalı ne yapmaları gerektiğini ve başarılı olup olamayacaklarını görecekler." dedi.

- Kırıkkale

Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde sınava giren öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre sınıflara alındı.

Bina girişindeki görevliler, maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Öğrenciler içeri girmeden bina girişine konulan dezenfektanla ellerini temizledi.

Yetkililerin sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardığı öğrenciler, polis kontrolünden geçtikten sonra binaya alındı.

Öğrencilerin, yanlarında getirdikleri suları da içeri almalarına izin verildi.

- Nevşehir

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) yerleşkesindeki çeşitli fakülte binalarında gerçekleştirilen sınava giren öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun şekilde salonlara alındı.

Salon girişlerinde dezenfektan ünitelerinde ellerini dezenfekte eden öğrencilere maske ve antibakteriyel mendil dağıtıldı.

Yerleşkede, sınava giren çocuğunu bekleyen velilerden Bayram Ekici, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınavın alışılmışın dışında bir ortamda gerçekleştirildiğini belirterek bu durumun çocuklar üzerinde heyecan oluşturmamasını diledi.

Ekici, "Pandemi sürecinde evde bulunmanın avantajıyla derslerine daha sıkı çalışma imkanı buldular. Bugün ise sınava maskeli ve sosyal mesafeye uygun oturma düzeni içinde giriyorlar. Umarız tüm çocuklarımız başarılı olur." dedi.

- Niğde

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsteki fakültelerde sınava girecek adaylar, sosyal mesafeye dikkat edilerek binalara alındı. Adaylara binaya girerken dezenfektan, maske ve ıslak mendil dağıtıldı.

Görevliler, adayları sık sık sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

- Yozgat

Yozgat Bozok Üniversitesi kampüsündeki fakültelerde sınava girecek adaylar, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek binalara alındı. Adaylar ellerini dezenfekte edip maske ve ıslak mendil verildikten sonra içeri alındı.

Kimlik kontrolü ve yapılan aramadan sonra adaylar sınav salonlarına geçti.

- Kırşehir

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi'nde bulunan binalar ile kent merkezindeki bazı okullarda yapılan sınavda görevliler, öğrencileri ve bekleyen aileleri sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında kimse alınmadı. Bina girişinde adaylar ve görevlilere el dezenfektanı uygulanırken maske ve kapalı paketler içinde el dezenfektanı dağıtıldı.



Kimlik ve evrak kontrolü sırasında görevliler sık sık sosyal mesafe hatırlatması yaptı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de binaların çevresinde güvenlik ve trafik tedbiri aldı.