SON DAKİKA
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Sahnede talihsiz kaza: Ünlü şarkıcı az kalsın ölüyordu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sahnede talihsiz kaza: Ünlü şarkıcı az kalsın ölüyordu

İspanya'da rap denince akla gelen ilk isimlerde biri olan Delaossa, Madrid'de verdiği konser sırasında yaşadığı talihsiz bir kazayla gündeme geldi.

#1
Foto - Sahnede talihsiz kaza: Ünlü şarkıcı az kalsın ölüyordu

Delaossa 31 Ocak 2026'da Movistar Arena'da hayranlarıyla bir araya gelmişti. Ancak ünlü şarkıcı performans sergilediği sırada yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki bir platformdan atlamaya hazırlanırken, emniyet kemerinin kısmen kopması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

#2
Foto - Sahnede talihsiz kaza: Ünlü şarkıcı az kalsın ölüyordu

O anlar, 33 yaşındaki şarkıcıyı dinleyemeye gelen izleyiciler tarafından anbean kameralara yansıdı.

#3
Foto - Sahnede talihsiz kaza: Ünlü şarkıcı az kalsın ölüyordu

Kazanın ardından kısa süre yerde kalan Delaossa, salondaki izleyiciler arasında paniğe neden oldu.

#4
Foto - Sahnede talihsiz kaza: Ünlü şarkıcı az kalsın ölüyordu

Genç rapçi teknik ekip tarafından ayağa kaldırılırken, düşmenin sonucuyla omzunun çıktığı ve vücudunun yan kısımlarında morluk oluştuğu öğrenildi.

#5
Foto - Sahnede talihsiz kaza: Ünlü şarkıcı az kalsın ölüyordu

Kazanın ardından Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yapan ünlü rapçi, "Teşekkür ederim Madrid, seni seviyorum" ifadelerini kullandı./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
