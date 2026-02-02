Sahnede talihsiz kaza: Ünlü şarkıcı az kalsın ölüyordu
İspanya'da rap denince akla gelen ilk isimlerde biri olan Delaossa, Madrid'de verdiği konser sırasında yaşadığı talihsiz bir kazayla gündeme geldi.
İspanya'da rap denince akla gelen ilk isimlerde biri olan Delaossa, Madrid'de verdiği konser sırasında yaşadığı talihsiz bir kazayla gündeme geldi.
Delaossa 31 Ocak 2026'da Movistar Arena'da hayranlarıyla bir araya gelmişti. Ancak ünlü şarkıcı performans sergilediği sırada yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki bir platformdan atlamaya hazırlanırken, emniyet kemerinin kısmen kopması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.
O anlar, 33 yaşındaki şarkıcıyı dinleyemeye gelen izleyiciler tarafından anbean kameralara yansıdı.
Kazanın ardından kısa süre yerde kalan Delaossa, salondaki izleyiciler arasında paniğe neden oldu.
Genç rapçi teknik ekip tarafından ayağa kaldırılırken, düşmenin sonucuyla omzunun çıktığı ve vücudunun yan kısımlarında morluk oluştuğu öğrenildi.
Kazanın ardından Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yapan ünlü rapçi, "Teşekkür ederim Madrid, seni seviyorum" ifadelerini kullandı./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23