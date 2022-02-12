Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı mart ayında yapılacak. Sınav başvuru yapacak olanlar ise YKS 2022’ye girme zorunluluğu olup olmadığını araştırıyor.

MSÜ 2022’ye girenlerin YKS’ye girmesi gerekiyor mu?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022’de gerçekleşecek. MSÜ’nün başvuruları 13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri arasında alındı. MSÜ geç başvuru tarihi 22 Şubat 2022 olarak belirtildi. MSÜ sonuçları ise 14 Nisan 2022'de açıklanacak.

2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur.

Harp Okulları için;

a. 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir (2021-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar ÖSYM’nin belirlediği diğer şartları taşıması halinde 2022-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar).

b. 2022-YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir (2021-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar ÖSYM’nin belirlediği diğer şartları taşıması halinde 2022-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar).

Ayrıntılı bilgi 2022-MSÜ Kılavuzunda yer almaktadır.