MSKÜ öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Üniversitemiz akademik kadrolarına tüm başvurular https://muybis.mu.edu.tr/atama/ilanlar web adresi üzerinden “Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadroları Elektronik Başvuru Kılavuzu” doğrultusunda hazırlanarak elektronik olarak alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihi itibariyle en az 15 (on beş) gündür.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

6) (*)Adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

7) Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

8) Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu veya sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir

9) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

10) Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://muybis.mu.edu.tr/atama/ilanlar web adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir. Müracaat edecek adaylar Öğretim Üyesi Kadroları Elektronik Başvuru Kılavuzuna sisteme giriş yaptıkları takdirde erişebileceklerdir.

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