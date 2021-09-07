MSGSÜ işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre bukapsamda alınacak Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi ve Bakım-Onarım Hizmetleri (Marangozluk İşleri) için Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 07.09.2021 tarihinden itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacak. Noter kura çekimi 16.09.2021 günü saat 14:00’da Üniversitenin Fındıklı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

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