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MSB:"NATO SNMG-2’de görevli Kanada’ya ait FREDERICTON Fırkateyni’nin helikopteri dün akşam saat 20.00‘de İyon Denizi’ne düştü. SNMG-2’de görevli bulunan TCG SALİHREİS Fırkateynimiz ile İtalyan FASAN Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kur

MSB:"NATO SNMG-2’de görevli Kanada’ya ait FREDERICTON Fırkateyni’nin helikopteri dün akşam saat 20.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 09:23:05 -
MSB:"NATO SNMG-2’de görevli Kanada’ya ait FREDERICTON Fırkateyni’nin helikopteri dün akşam saat 20.00‘de İyon Denizi’ne düştü. SNMG-2’de görevli bulunan TCG SALİHREİS Fırkateynimiz ile İtalyan FASAN Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kur

MSB:"NATO SNMG-2’de görevli Kanada’ya ait FREDERICTON Fırkateyni’nin helikopteri dün akşam saat 20.00‘de İyon Denizi’ne düştü. SNMG-2’de görevli bulunan TCG SALİHREİS Fırkateynimiz ile İtalyan FASAN Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı."

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