MSB:"Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Dağlıca’da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi. "
MSB:"Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Dağlıca’da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi.
MSB:"Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Dağlıca’da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi. "