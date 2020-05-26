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Aktüel

MSB:"Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Dağlıca’da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi. "

MSB:"Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Dağlıca’da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 14:06:19 -
MSB:"Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Dağlıca’da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi. "

MSB:"Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Dağlıca’da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi. "

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Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

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