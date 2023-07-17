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Gündem MSB'den yüreklere dokunan fotoğraflı paylaşım!
Gündem

MSB'den yüreklere dokunan fotoğraflı paylaşım!

Yeniakit Publisher
2023-07-17 23:23:00 -
MSB'den yüreklere dokunan fotoğraflı paylaşım!

Milli Savunma Bakanlığı'nın gökyüzünde yan yana gelen ay ve yıldız ile yerde Türk askerinin olduğu fotoğrafı ilgi çekti.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan fotoğraf ilgi çekti. Gökyüzünde ay ve yıldız, yerde ise Türk askerinin bir araya geldiği fotoğraf, seyrine doyumsuz bir sahne oluşturdu.

Paylaşımda, “Gökte ay ve yıldız, yerde ise o ay yıldızın şanı için canı pahasına fedakârca mücadele eden kahraman Mehmetçik. Yurt içi ve sınır ötesinde vatan nöbeti tutan tüm kahramanlarımıza selam olsun” ifadeleri kullanıldı.

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