  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den sıcak, diplomatik ilişkiler! İran ve Suudi Arabistan açıklaması: O gelişmede 7 yıl sonra bir ilk!

Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı! Şap hastalığına rastlanıldı mı? Açıklama geldi

Deprem felaketinde son vefat sayısı açıklandı

YSK takvimi başladı! Türkiye'ye resmen duyurdu: Seçim bu şekilde, böyle olacak

Hayırseverlerin desteğiyle üretildi... Deprem bölgesine gönderiliyor

Cumhur İttifakı'nda sıcak gelişme! AK Parti'den Fatih Erbakan'a ziyaret

ABD'li otomobil üreticisi dev şirket Ford: İspanya'da binlerce kişiyi işten çıkaracak! Flaş kararı ilan etti

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırmasının detayları belli oldu! O borçlar silinecek

Evlat nöbetindeki ailelerden AYM’ye tepki

Trump'tan bir çılgınlık daha! Sosyal medyadan duyurdu... Resmen itiraf etti!
Gündem MSB'den yalanlama: İftira niteliğindeki haberlerin...
Gündem

MSB'den yalanlama: İftira niteliğindeki haberlerin...

Milli Savunma Bakanlığı, bir medya organında yer alan 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programlarına alınmadığı iddialarını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 23:56:00 -
MSB'den yalanlama: İftira niteliğindeki haberlerin...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir medya organında yer alan 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programlarına alınmadığı iddialarını yalanladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Turktime isimli yayın organında 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programlarına alınmadığı gibi gerçek dışı iddia yer almıştır. İddianın asılsız olduğunu gösteren fotoğraflarla birlikte söz konusu yayın organına cevap ve düzeltme metni gönderilmiştir ve bu metin ilgili internet sitesinde de yayımlanmıştır. Yayın organına ayrıca iddiaların asılsız olduğunu, 2’nci Ordu Komutanı Orgenaral Metin Gürak’ın Cumhurbaşkanımızı bizzat karşıladığını gösteren fotoğraflar da iletilmiştir. Söz konusu cevap ve düzeltme metni ile fotoğraflar şu şekildedir:

'İnternet sitenizde 10 Mart 2023 tarihinde Talat Atilla tarafından kaleme alınan 'Erdoğan doldursa, kurmaylar boşaltıyor! 2. Ordu Komutanı Gürak'ı Erdoğan'ın yanına koymadılar!' başlıklı asılsız iddialara ve gerçek dışı bilgilere dayalı bir haber yapılmıştır. Söz konusu haberde 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Şubat 2023’te Malatya’ya yaptığı ziyarette kendisini karşılamaya gittiği ancak Cumhurbaşkanlığı protokolü tarafından 'İsminiz protokol listesinde yok' denilerek engellendiği şeklinde yer alan bilgi, ifade ve değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır.

2’nci Ordu Komutanı, Cumhurbaşkanımızın Malatya iline 10 Şubat ve Malatya'nın Doğanşehir ilçesine 28 Şubat tarihinde yaptıkları ziyaretlerde karşılama ve uğurlamada protokole uygun şekilde hazır bulunmuştur ve bu anlara ait görüntüler mevcuttur. Basın meslek ilkelerine aykırı şekilde kişileri ve kurumları karalamak, saygınlığına gölge düşürmek adına bu tür mesnetsiz iddia ve gerçek dışı bilgilerle oluşturulmuş iftira niteliğindeki haberlerin siyasi çıkar amacı güttüğü, toplum nezdinde olumsuz algı oluşturarak kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı ortadadır" ifadeleri kullanıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23