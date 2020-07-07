MSB'den 'Türk-Rus' açıklaması: İcra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib’deki M4 karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.