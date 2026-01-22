MSB'den Türk Bayrağı açıklaması: Failleri tespit ettik, gerekeni yapacağız!

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde:

Suriye'de yaşananlar

Suriye Hükûmeti; Halep’ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta terörle mücadele operasyonlarını icra etmektedir. Bu operasyonların amacı; kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamaktır.

Bu kapsamda, SDG’nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemdedir. Ülkemiz, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecektir.

Nusaybin'de Türk Bayrağı'na saldırı

Nusaybin’de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur.

Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır.

Katar'a üst düzey ziyaret

18 – 19 Ocak 2026 tarihlerinde, Typhoon uçakları tedarik sürecini görüşmek üzere, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı ev sahipliğinde Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanının da katılımı ile üçlü toplantı icra edilmiştir.

Toplantıda uçakların tedariki öncesi eğitim süreçleri ile atılması gereken diğer adımlar ele alınmış, görüşmeler olumlu şekilde devam etmektedir.

​Süleyman Şah Türbesi...

​Suriye’de devam eden gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konuda gereken yapılacaktır.

​DEAŞ hapishanelerinin son durumu

DEAŞ teröristlerinin bulunduğu hapishane ve kamplara yönelik Suriye makamlarının ülkemizden resmî bir talebi bulunmamaktadır.