  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hidrojen yakıtlı uçak gökyüzü ile buluşuyor: Hidrojen yakıt uçuşların geleceği olacak! Yeni dönem başlıyor

Emekli korgeneral 'ABD Milli Muharip Uçak'tan korktu' diyerek duyurdu: Türkiye'ye bu yüzden bir teklif yaptılar

İran'dan tepki: Derhal yanıt verilecek

Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD'den yeni açıklama

Yetkili isimden merak edilen soruya cevap: Türkiye TEMPEST projesine katılacak mı?

Müthiş hamle: Doğal gaz şirketleri Elbistan'da "10 yıllık işi 10 günde" yaptı! Müjdesi geldi! Yeni gelişme...

Kendi sınıfının en iyisi... Envantere girdi

Zelenskiy'den kritik açıklama: Ülkenin doğusunda...

Mete Yarar'dan olay çıkış: Türkiye radyatör peteğinden uçak yaptı! Bu uçak F-35'i piyasadan silecek

ANKA-3, HÜRJET ve MMU’nun ilk uçuş tarihleri belli oldu
Siyaset MSB'den tepki: Barbarca ve iğrenç
Siyaset

MSB'den tepki: Barbarca ve iğrenç

Yeniakit Publisher
2023-03-25 22:42:00 -
MSB'den tepki: Barbarca ve iğrenç

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve şanlı bayrağımızı hedef alan aşağılık, barbarca ve iğrenç saldırıyı milletimiz ve insanlık adına telin ediyoruz. Danimarka'nın insanlığın ortak değeri haline gelmiş kutsallara saldırıya 'ifade özgürlüğü' diyerek izin vermesi nefret suçuna ortak olmaktır. İnsanlık suçudur.

Bu terörist, alçak saldırıya müsaade eden, NATO üyesi de olan Danimarka'nın bu sorumsuz tutumu hem müttefiklik ruhuna hem de evrensel değerlere aykırıdır. Bu yanlış tutum kendi halkının da barış iklimine zarar verecektir. Danimarka yanlıştan hemen dönmeli, medeni ülkeleri örnek almalı ve bu nefret suçunu işleyen mahluklardan derhal hesap sormalıdır."

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23